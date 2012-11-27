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Беларусь ограничила ввоз свинины из Москвы в связи со вспышкой африканской чумы

27 ноября 2012 06:05
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Новости Беларуси. Беларусь ограничила ввоз свинины из российской столицы. Чуть раньше ограничения были введены на поставки из Московской области.

Сейчас такая временная мера распространяется и на продукцию из Москвы. В российском регионе зарегистрирована вспышка особо опасного заболевания – африканской чумы свиней. Вирус передается при прямом контакте больных животных и здоровых, а также через продукты из свинины.

Вакцины против него пока нет. Для человека заболевание не опасно. Однако для животных оно смертельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Африканская чума свиней в Беларуси

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