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Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»

02 декабря 2023 18:29
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В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. План на год – 760 тысяч квадратных метров. Столица уже близка к его выполнению. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые районы и что нужно знать, если подходит альтернатива – город-спутник?

Эти вопросы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 3 декабря, в 10:00.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Минск не резиновый. Известная фраза, которая ведет к сокращению объемов строительства жилья, однако впереди большая работа по развитию городской социальной инфраструктуры.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Строительная отрасль работает лучше, чем в прошлом году, выполняет больший объем работ.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Как соблюсти сроки и не выйти за рамки бюджета? Какие меры предпринимаются в Минске, чтобы исключить обман и сдавать жилье вовремя? Возвращение домой.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

31 житель из этого дома уже получил ключи и вселился в квартиру.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Жилые комплексы, которые вырастают на территориях, не предназначенных для строительства, – огромная подготовительная работа для освобождения земли под новые высотки.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Будут созданы все условия для комфортного проживания граждан.

Все, что нужно знать тем, кто нуждается в собственных квадратных метрах.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Все жилье, которое у нас строится, это строится для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

О том, как ведется жилищное строительство для минчан в столице и за ее пределами.

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Пусть всем хватит квадратных метров, а новые жилые комплексы станут настоящим украшением нашей столицы.

Ток-шоу «Большой город» в воскресенье, в 10:00.

# Строительство # общество # Фотофакт

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