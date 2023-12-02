Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»

Эти вопросы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 3 декабря, в 10:00.

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. План на год – 760 тысяч квадратных метров. Столица уже близка к его выполнению. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые районы и что нужно знать, если подходит альтернатива – город-спутник?

Минск не резиновый. Известная фраза, которая ведет к сокращению объемов строительства жилья, однако впереди большая работа по развитию городской социальной инфраструктуры.

Строительная отрасль работает лучше, чем в прошлом году, выполняет больший объем работ.

Как соблюсти сроки и не выйти за рамки бюджета? Какие меры предпринимаются в Минске, чтобы исключить обман и сдавать жилье вовремя? Возвращение домой.

31 житель из этого дома уже получил ключи и вселился в квартиру.

Жилые комплексы, которые вырастают на территориях, не предназначенных для строительства, – огромная подготовительная работа для освобождения земли под новые высотки.

Все, что нужно знать тем, кто нуждается в собственных квадратных метрах.

Будут созданы все условия для комфортного проживания граждан.

Все жилье, которое у нас строится, это строится для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

О том, как ведется жилищное строительство для минчан в столице и за ее пределами.