Журналисты Беларуси и России 11 - 12 декабря участвуют в пресс-туре по Брянской области

Новости России. Союзная кооперация под пристальным взглядом объективов. У журналистов Беларуси и России сегодня начинается пресс-тур в Брянскую область. Там представителей массмедиа познакомят с совместными проектами в области сельскохозяйственного машиностроения. Это главная тема форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также экспертам от белорусских и российских СМИ представят конкретные примеры сотрудничества Беларуси и Брянской области в экономической и гуманитарной сферах, расскажут о ходе реализации союзных программ. Пресс-тур продлится 2 дня.