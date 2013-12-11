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Журналисты Беларуси и России 11 - 12 декабря участвуют в пресс-туре по Брянской области

11 декабря 2013 08:38
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Новости России. Союзная кооперация под пристальным взглядом объективов. У журналистов Беларуси и России сегодня начинается пресс-тур в Брянскую область. Там представителей массмедиа познакомят с совместными проектами в области сельскохозяйственного машиностроения. Это главная тема форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также экспертам от белорусских и российских СМИ представят конкретные примеры сотрудничества Беларуси и Брянской области в экономической и гуманитарной сферах, расскажут о ходе реализации союзных программ. Пресс-тур продлится 2 дня.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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