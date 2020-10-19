Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам. Люди опасаются за свою безопасность из-за беспредела, который устраивают радикально настроенные участники протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы ряда Telegram-каналов призывали людей к потасовкам и дракам с правоохранителями. Координаторы из Польши приказали идти по Партизанскому проспекту. Какое-то количество действительно вышло, перекрыв одну из главных транспортных артерий Минска. В то время, как «змагары» гуляли, обычные люди не могли дождаться скорую помощь.

Протестующие вели себя агрессивно, в их рядах были замечены представители радикальных анархистских группировок. Ну а большинство минчан вынуждены были снова терпеть отсутствие метро – не работали несколько станций.

Неудобства затронули и водителей, которые возвращались в столицу с могилевского направления, пришлось двигаться в объезд.