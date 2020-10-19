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Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября

19 октября 2020 07:08
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Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорта минчанам. Люди опасаются за свою безопасность из-за беспредела, который устраивают радикально настроенные участники протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября-1

Авторы ряда Telegram-каналов призывали людей к потасовкам и дракам с правоохранителями. Координаторы из Польши приказали идти по Партизанскому проспекту. Какое-то количество действительно вышло, перекрыв одну из главных транспортных артерий Минска. В то время, как «змагары» гуляли, обычные люди не могли дождаться скорую помощь.  

Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября-4

Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября-6

Протестующие вели себя агрессивно, в их рядах были замечены представители радикальных анархистских группировок. Ну а большинство минчан вынуждены были снова терпеть отсутствие метро – не работали несколько станций.  

Неудобства затронули и водителей, которые возвращались в столицу с могилевского направления, пришлось двигаться в объезд.

Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября-9

Из-за потока протестующих не могла проехать скорая. Что происходило на минских улицах 18 октября-11

Точное количество участников и задержанных традиционно в понедельник сообщат в МВД.  

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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