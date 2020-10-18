Ужесточение на улицах Минска выгодно протестующим? Что пишут в Telegram

Вот, к примеру, лишь один из сотен постов. Он без мата, потому мы публикуем именно это сообщение.

Евгений Поболовец, СТВ: Тем, кто любит говорить, что ужесточение на улицах Минска выгодно власти, а не протестующим, мы рекомендуем читать разные паблики в Telegram и думать. Внимательно читать и много думать.

Цитата: «Сегодня наша задача – людей втянуть под мусорской замес. Как можно больше арестов. Столкнуть ярость мусаров (через а – прим. Евгения Поболовца) и людей. Цель понятна?», – задается вопросом автор.

Нам – более чем. Интересно, что сообщение написано в 12:57, а сейчас его в чате нет. Администраторы, видимо, работают хорошо. Но важно понимать другое: вот так вбросили призыв, а спустя время удалили. И вроде как снова мирные протесты.