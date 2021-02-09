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Из-за непогоды на дорогах Минской области напряжённая ситуация. Коммунальные службы работают круглосуточно

09 февраля 2021 20:12
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Новости Беларуси. На дорогах Минской области в связи с непогодой напряженная ситуация, но она полностью под контролем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задействовано 400 единиц техники.

Из-за непогоды на дорогах Минской области напряжённая ситуация. Коммунальные службы работают круглосуточно-1

Снег чистят тракторы и автогрейдеры. Дороги обрабатывают противогололедными реагентами. Приводить в порядок магистрали начали еще ночью. Все службы переведены на усиленный режим. Основной упор делают на главные транспортные артерии и дороги Минского района. Все местные магистрали районов также привели в порядок.

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Службы работают в круглосуточном режиме. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снежную погоду.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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