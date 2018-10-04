«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?
На видео видно, как покупатель наносит магазину внушительный ущерб. Удивительно, но охранники не спешат утихомирить дебошира. Хотя обычно сотрудники магазина прибегают на звук разбившейся бутылки молниеносно и требуют немедленно возместить убытки, не разбираясь при этом: случайно был испорчен товар или нет. Такая несправедливость случилась и с Александрой.
Александра Волчецкая:
Я проходила мимо стеллажей, поскользнулась, случайно задела банку с гранатовым соком, и она разбилась. После этого ко мне подошли сотрудники и попросили заплатить.
Причем возместить ущерб попросили грубо и в некорректной форме – пришлось заплатить, признается девушка. Но на самом деле вины Александры в этой ситуации вовсе не было и за порчу товара ответственность должен был нести магазин: ведь именно его сотрудники неправильно расставили продукцию на полке и не поставили предупреждающий знак, что пол мокрый.
Однако не стоит спешить доставать кошелек: деньги за разбитый товар сотрудники магазина вправе требовать лишь в определенных ситуациях.
Дарина Гулюта, юрист:
Вред, причиненный торговой точке, подлежит возмещению лицом, причинившим данный вред, однако не всегда потребитель является виновником в причинении ущерба. Если выкладка товара была не в соответствии санитарных норм и правил, в данном случае потребитель не виноват и не должен оплачивать этот товар.
К таким случаям, где вина магазина очевидна можно отнести: неправильно расставленный хрупкий товар, узкий проход между стеллажами и плохо убранные торговые залы. Это нарушения, за которые покупатель отвечать не должен. Но если недопонимание с администрацией все-таки произошло и от вас требуют возмещения ущерба, то специалисты советуют.
Дарина Гулюта:
На месте фиксировать, каким образом была произведена выкладка товара: фотографировать, вести видеосъемку. В случае, если не достигается соглашение между магазином, то потребитель имеет право не оплачивать причиненный ущерб, а магазин имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.