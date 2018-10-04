Прямой эфир

«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?

04 октября 2018 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На видео видно, как покупатель наносит магазину внушительный ущерб. Удивительно, но охранники не спешат утихомирить дебошира. Хотя обычно сотрудники магазина прибегают на звук разбившейся бутылки молниеносно и требуют немедленно возместить убытки, не разбираясь при этом: случайно был испорчен товар или нет. Такая несправедливость случилась и с Александрой.

Александра Волчецкая:
Я проходила мимо стеллажей, поскользнулась, случайно задела банку с гранатовым соком, и она разбилась. После этого ко мне подошли сотрудники и попросили заплатить.

«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?-1

Причем возместить ущерб попросили грубо и в некорректной форме – пришлось заплатить, признается девушка. Но на самом деле вины Александры в этой ситуации вовсе не было и за порчу товара ответственность должен был нести магазин: ведь именно его сотрудники неправильно расставили продукцию на полке и не поставили предупреждающий знак, что пол мокрый.  

«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?-4

Однако не стоит спешить доставать кошелек: деньги за разбитый товар сотрудники магазина вправе требовать лишь в определенных ситуациях. 

Дарина Гулюта, юрист:
Вред, причиненный торговой точке, подлежит возмещению лицом, причинившим данный вред, однако не всегда потребитель является виновником в причинении ущерба. Если выкладка товара была не в соответствии санитарных норм и правил, в данном случае потребитель не виноват и не должен оплачивать этот товар.  

«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?-7

К таким случаям, где вина магазина очевидна можно отнести: неправильно расставленный хрупкий товар, узкий проход между стеллажами и плохо убранные торговые залы. Это нарушения, за которые покупатель отвечать не должен. Но если недопонимание с администрацией все-таки произошло и от вас требуют возмещения ущерба, то специалисты советуют. 

Дарина Гулюта: 
На месте фиксировать, каким образом была произведена выкладка товара: фотографировать, вести видеосъемку. В случае, если не достигается соглашение между магазином, то потребитель имеет право не оплачивать причиненный ущерб, а магазин имеет право обратиться с исковым заявлением в суд. 

«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?-10

# Права человека # общество # Дарина Гулюта # Юлия Самусенко # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как проходит комплексная проверка готовности соединений и воинских частей в Вооруженных Силах Беларуси
04 октября 2018 07:10

Как проходит комплексная проверка готовности соединений и воинских частей в Вооруженных Силах Беларуси

До +20 градусов прогнозируют на выходные. Системы отопления могут перевести в режим протапливания
04 октября 2018 06:43

До +20 градусов прогнозируют на выходные. Системы отопления могут перевести в режим протапливания

В Жодино на Аллее скамеек после реставрации установили скульптуру учительницы
03 октября 2018 20:07

В Жодино на Аллее скамеек после реставрации установили скульптуру учительницы