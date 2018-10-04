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Как проходит комплексная проверка готовности соединений и воинских частей в Вооруженных Силах Беларуси

04 октября 2018 07:10
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Новости Беларуси. Способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложной обстановке. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проходит комплексная проверка готовности соединений и воинских частей в Вооруженных Силах Беларуси -1

Как проходит комплексная проверка готовности соединений и воинских частей в Вооруженных Силах Беларуси -3

Военнослужащие, призванные из запаса, приняли присягу. Всего в рамках комплексной проверки из трех областей страны призвано около 650 человек, поступило около 20 единиц транспорта. Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

Напомним, что первый этап проверки прошел весной 2018 года. Из запаса тогда было призвано до 2 тысяч военнообязанных.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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