Из-за экстремальной жары в Минской области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых

Новости Беларуси. Из-за неблагоприятных климатических условий в области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В некоторых районах экстремальная жара держится уже второй месяц, местами не видели ни капли дождя. Из-за засухи на отдельных участках погибли посевы озимых и яровых. А суглинистым почвам, наоборот, в этом году повезло. Погибшие участки решено засеять просом, масленичной редькой, горчицей и озимым рапсом. Участки, которые повреждены более чем на половину, уберут на сенаж.

Сергей Примаченко, заместитель по сельскому хозяйству и питанию Миноблисполкома:

Сегодня, прежде чем принимать то или иное решение, выезжает комиссия, смотрит, обозначает, что с данным участком делать, и потом принимаются какие-то определенные решения. В основном те участки, где у нас полностью произошли гибель (это по озимым зерновым у нас 3712 гектаров, по яровым – 1600) было принято решение, и оперативно они пересеяны.