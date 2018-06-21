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Из-за экстремальной жары в Минской области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых

21 июня 2018 15:49
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Новости Беларуси. Из-за неблагоприятных климатических условий в области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В некоторых районах экстремальная жара держится уже второй месяц, местами не видели ни капли дождя. Из-за засухи на отдельных участках погибли посевы озимых и яровых. А суглинистым почвам, наоборот, в этом году повезло. Погибшие участки решено засеять просом, масленичной редькой, горчицей и озимым рапсом. Участки, которые повреждены более чем на половину, уберут на сенаж.

Из-за экстремальной жары в Минской области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых-1

Сергей Примаченко, заместитель по сельскому хозяйству и питанию Миноблисполкома:
Сегодня, прежде чем принимать то или иное решение, выезжает комиссия, смотрит, обозначает, что с данным участком делать, и потом принимаются какие-то определенные решения. В основном те участки, где у нас полностью произошли гибель (это по озимым зерновым у нас 3712 гектаров, по яровым – 1600) было принято решение, и оперативно они пересеяны.

Из-за экстремальной жары в Минской области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых-4

Кстати, южные районы – Стародорожский, Солигорский, Любанский, Пуховичский и Червенский – уже приступили к уборке озимой сурепицы. А в начале июля можно будет начинать жатву озимого ячменя.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Примаченко # Фотофакт

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