Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины

Эти счастливые пары могли бы стать героями романов с красивым хеппи эндом, пока в их жизнь не постучала измена. Марина Прохорова, психолог:

Измена – это явный признак того, что отношения пришли к кризисной черте. Мужчина и женщина в паре находятся уже слишком далеко друг от друга, чтобы просто услышать ясные послания, они просто теряют некоторую нить, общий язык, диалог отсутствует.

Неприкрытый флирт, скрытая переписка, тайная встреча, запрещенный поцелуй. Что такое измена? Каждый определяет сам, в паре следует подвести черту, перешагнув которую, вы так или иначе наступите на горло собственной совести. Марина Прохорова:

Если у мужчин иногда или даже в большей степени превалируют сексуальные потребности. У женщины это также не исключено, но, скорее, женщина называет другие причины. Чаще всего это некоторый кризис в паре. Женщина чувствует себя ненужной, неценной, обделенной мужским вниманием, она начинает просто сомневаться в себе, насколько она привлекательна как женщина.

Если женский поход налево зачастую осознанный шаг, то многие мужчины свои любовные игры на стороне называет не более чем спортивным интересом. Но такая зарядка для мужского самолюбия травмоопасна в первую очередь для них самих. Марина Прохорова:

Я бы усомнилась, насколько доступны чувства и в полноте, и в искренности для такого человека, насколько такая категория мужчин способна выстраивать прочную эмоциональную связь, какую-то привязанность. Это показатель некоторой внутренней неустойчивости. То, как человек сейчас выстраивает отношения с партнером, очень сильно связано с тем, насколько были выстроены базовые привязанности в раннем детском возрасте между ним и родителями.

Измена – как черная кошка, пробежав между партнерами, знаменует раскол в отношениях. Закрыть на это глаза или постоянно натыкаться на чужие метки – решать вам. Марина Прохорова:

Часто пара определяет для себя, что, ну, ок, если физически что-то произошло, контакт на стороне, не сообщай мне об этом. А есть те женщины, которые свыкаются, они должны понимать, что это не должно сказаться в дальнейшем на их качестве жизни, потому что если формально простила, забыла и мы живем дальше как ни в чем ни бывало, но внутри вот этот червячок все точит и точит, понятное дело, что это недовольство, напряжение будет просачиваться и в дальнейшем отравлять жизнь.