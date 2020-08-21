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Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно

21 августа 2020 10:44
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Новости Беларуси. Массовые мероприятия в Беларуси могут проходить только по согласованию с местными органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для обеспечения безопасности участников.  

Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк.  

Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно-1

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Уважаемые сограждане, продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. Поэтому наблюдаем откровенные манипуляции.

Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством, о чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы.

Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно-4

Согласно пакту Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом, и необходимыми для охраны общественного порядка, безопасности, а также здоровья населения.

Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

# Массовые беспорядки # общество # Александр Конюк # Фотофакт

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