Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно

Новости Беларуси. Массовые мероприятия в Беларуси могут проходить только по согласованию с местными органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для обеспечения безопасности участников.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Уважаемые сограждане, продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. Поэтому наблюдаем откровенные манипуляции.

Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством, о чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы.