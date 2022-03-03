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Из Украины можно выехать через «Новую Рудню». Белорусская сторона оказывает помощь гражданам круглосуточно

03 марта 2022 06:33
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На фоне сложившейся в Украине ситуации оставаться там небезопасно. Люди пытаются спастись бегством из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украину стремятся покинуть тысячи людей: погранпереходы забиты автомобилями. Встретить пострадавших готовы и в Беларуси.

Из Украины можно выехать через «Новую Рудню». Белорусская сторона оказывает помощь гражданам круглосуточно-1

По информации нашего Министерства иностранных дел, белорусскую границу пересекают десятки украинцев. Вопреки всем фейкам, появившимся в Сети, о том, что якобы наша страна создает для этого препятствия, МИД Беларуси заверяет, что все желающие на легковых и грузовых авто могут выехать через пункт пропуска «Новая Рудня», а также через территорию Молдовы, Польши и Словакии. Сотрудники как министерства, так и погранкомитета оказывают помощь гражданам в круглосуточном режиме.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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