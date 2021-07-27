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Белгидромет: неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочной

27 июля 2021 09:39
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Новости Беларуси. Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочных работ в Беларуси. При этом ожидаемые дожди улучшат обеспеченность влагой поздних культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгидромет: неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочной-1

В ряде регионов отмечается почвенная засуха. На глубине 30 сантиметров местами одна пыль. Аномальная жара повсеместно сожгла главную кормовую культуру в Гомельской области. Во многих регионах жара сократила продолжительность налива хлебного колоса.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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