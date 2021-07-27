Белгидромет: неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочной

Новости Беларуси. Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочных работ в Беларуси. При этом ожидаемые дожди улучшат обеспеченность влагой поздних культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.