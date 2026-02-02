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Серьёзная угроза для здоровья! Не менее 85% европейских яблок заражены пестицидами

02 февраля 2026 16:58
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Прилавки европейских магазинов все чаще становятся источником скрытых рисков для потребителей. Выяснилось, что яблоки, которые выглядят безупречно и активно продвигаются как полезный продукт, на деле могут представлять серьезную угрозу для здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзная угроза для здоровья! Не менее 85% европейских яблок заражены пестицидами-2

К такому выводу пришла ассоциация европейских экологических организаций. По ее заказу были исследованы яблоки, приобретенные в 13 странах Европы, включая Францию, Испанию, Италию и Польшу. 

Результаты оказались тревожными: в подавляющем большинстве образцов выявлены остатки сразу нескольких пестицидов. В отдельных случаях речь идет о химических «коктейлях» из 5–7 веществ одновременно.

Серьёзная угроза для здоровья! Не менее 85% европейских яблок заражены пестицидами-4

Более 70 % обнаруженных соединений относятся к числу наиболее опасных в Европейском союзе. Почти две трети образцов содержали так называемые вечные химикаты – вещества, которые практически не разлагаются, накапливаются в окружающей среде и в организме человека.

Экологи подчеркивают: заражение пестицидами носит не эпизодический, а системный характер. По их оценкам, не менее 85 % яблок, выращенных в Европе, содержат следы химической обработки. А при применении более строгих норм, действующих для детского питания, до 93 % таких продуктов не прошли бы контроль.

# Кризис в ЕС

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