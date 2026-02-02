Серьёзная угроза для здоровья! Не менее 85% европейских яблок заражены пестицидами

Прилавки европейских магазинов все чаще становятся источником скрытых рисков для потребителей. Выяснилось, что яблоки, которые выглядят безупречно и активно продвигаются как полезный продукт, на деле могут представлять серьезную угрозу для здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу пришла ассоциация европейских экологических организаций. По ее заказу были исследованы яблоки, приобретенные в 13 странах Европы, включая Францию, Испанию, Италию и Польшу. Результаты оказались тревожными: в подавляющем большинстве образцов выявлены остатки сразу нескольких пестицидов. В отдельных случаях речь идет о химических «коктейлях» из 5–7 веществ одновременно.