Новый антирекорд в странах Балтии! Чем обернулся для стран выход из энергокольца БРЭЛЛ?

В странах Балтии цена на электричество выросла до самого высокого уровня за последние три года.

Страны Балтии отметили годовщину выхода из энергокольца БРЭЛЛ новым антирекордом. В январе оптовая среднемесячная стоимость электричества выросла почти вдвое по сравнению с декабрем. А в первые дни февраля уже превышены и эти показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ключевая причина роста цен – последствия выхода Латвии, Литвы и Эстонии из энергокольца с Беларусью и Россией. Ранее страны Балтии получали стабильное и относительно недорогое электричество. Теперь энергобаланс формируется в основном за счет более дорогих источников, прежде всего газа, что напрямую увеличивает стоимость энергии для потребителей.

Быстрого выхода из ситуации специалисты не видят: высокие цены сохранятся не только этой зимой, но и в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Особенно болезненно это отражается на домохозяйствах, где электрическое отопление. Счета за него в Литве в январе выросли на 90 % по сравнению с декабрем.