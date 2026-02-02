Новый антирекорд в странах Балтии! Чем обернулся для стран выход из энергокольца БРЭЛЛ?

Страны Балтии отметили годовщину выхода из энергокольца БРЭЛЛ новым антирекордом. В январе оптовая среднемесячная стоимость электричества выросла почти вдвое по сравнению с декабрем. А в первые дни февраля уже превышены и эти показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В странах Балтии цена на электричество выросла до самого высокого уровня за последние три года.
Однако ключевая причина роста цен – последствия выхода Латвии, Литвы и Эстонии из энергокольца с Беларусью и Россией. Ранее страны Балтии получали стабильное и относительно недорогое электричество. Теперь энергобаланс формируется в основном за счет более дорогих источников, прежде всего газа, что напрямую увеличивает стоимость энергии для потребителей.
Быстрого выхода из ситуации специалисты не видят: высокие цены сохранятся не только этой зимой, но и в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Особенно болезненно это отражается на домохозяйствах, где электрическое отопление. Счета за него в Литве в январе выросли на 90 % по сравнению с декабрем.
Тем временем непогода обострила ситуацию и в соседней Польше. Там испытания морозом и снегом не выдерживают коммунальные системы. В Щецине из-за изношенных труб без тепла остался многотысячный район. Есть и человеческие жертвы. По официальным данным, от переохлаждения в Польше погибли уже 54 человека, еще около 40 доставлены в больницы с обморожениями.