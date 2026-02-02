Белорус коллекционирует раритет, да непростой! Показываем эксклюзивные находки и знакомим с реставратором

Мечтали о путевке в прошлое? Тогда отправляйтесь в деревню Ходаково Минского района. Этно-пространство старинных предметов впечатлит, как и хозяин колоритного музея, художник, дизайнер, реставратор, он же путешественник, фотограф, автор легенд и коллекционер Владимир Цвирко.

Он исколесил всю Беларусь и составил 25 путеводителей. Атмосферная галерея фото и указатель к сокровищам вдохновят на яркие туры и вас.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А есть у вас фавориты?