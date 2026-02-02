Белорус коллекционирует раритет, да непростой! Показываем эксклюзивные находки и знакомим с реставратором
Мечтали о путевке в прошлое? Тогда отправляйтесь в деревню Ходаково Минского района. Этно-пространство старинных предметов впечатлит, как и хозяин колоритного музея, художник, дизайнер, реставратор, он же путешественник, фотограф, автор легенд и коллекционер Владимир Цвирко.
Он исколесил всю Беларусь и составил 25 путеводителей. Атмосферная галерея фото и указатель к сокровищам вдохновят на яркие туры и вас.
Анастасия Макеева, корреспондент:
А есть у вас фавориты?
Владимир Цвирко, художник, реставратор, путешественник, коллекционер:
Это Cмоляны, обыкновенная деревня, но это было раньше богатое местечко. Замок, две церкви, костел. Ляховичи, Несвиж, Клецк, Копыль. Этот район, где очень много усадеб и усадебных парков.
У меня в коллекции около двух миллионов снимков – и там вся наша архитектура . Это мой отдельный проект, который называется «Наши руины».
За 12 лет вандровак Владимир Цвирко собрал ценные раритеты, изучил их биографию и символику. Сейчас согревает душу более 2000 предметов. Что-то отдавали в дар люди, что-то выкупал, а затем спасал и приводил в тонус своей мастерской. Хотя страсть к коллекционированию была еще с детства.
Среди эксклюзивных находок – фрагменты кресла Пусловских из Косовского дворца.
И таинственное зеркало, созданное на Налибокской стекольной мануфактуре. Говорят, его хозяйка Уля была доброй колдуньей и знахаркой, лечила детей и животных.
Наш герой работал чертежником-дизайнером, преподавал в художественной гимназии, создавал витражи в технике Тиффани.
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