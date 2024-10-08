Из обычного роддома – в перинатальный центр. Какие новые технологии применяют в Минской области?

В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью современными медицинскими объектами. И этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Клинический родильный дом Минской области – это ведущее учреждение такого профиля в центральном регионе. Какие новые технологии там применяют в лечении?

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:

Нашему роддому 45 лет. И за этот достаточно длительный временной промежуток из обычного родильного дома мы превратились в перинатальный центр, который аккумулирует на себя самую сложную, самую трудную для диагностики, для лечения патологию. С работой, которая типична для каждого роддома, то есть прием родов, мы выполняем большой объем гинекологической помощи, в основном это оперативная помощь.

Уже более 20 лет в учреждении проводят лапароскопические операции. Здесь выявляют и лечат самые разные патологии при беременности и родах, которых в больнице ежегодно принимают около трех с половиной тысяч.

Здесь выхаживают даже самых крохотных и сложных малышей.

Петр Мосько:

В последние годы сократилась длительность пребывания наших пациентов. Мы говорим сейчас об абсолютной доступности современных высокоэффективных методик, которые позволяют сократить и время нетрудоспособности, позволяют быстрее реабилитироваться нашим пациенткам, позволяют скорее забыть о тех переживаниях, которые сопряжены с оперативным лечением.

Только в женской консультации помощь квалифицированных медиков получают в год более 50 тысяч жительниц Минской области, около 2 000 пациенток, страдающих бесплодием.