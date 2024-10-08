Из обычного роддома – в перинатальный центр. Какие новые технологии применяют в Минской области?
В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью современными медицинскими объектами. И этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Клинический родильный дом Минской области – это ведущее учреждение такого профиля в центральном регионе. Какие новые технологии там применяют в лечении?
Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:
Нашему роддому 45 лет. И за этот достаточно длительный временной промежуток из обычного родильного дома мы превратились в перинатальный центр, который аккумулирует на себя самую сложную, самую трудную для диагностики, для лечения патологию. С работой, которая типична для каждого роддома, то есть прием родов, мы выполняем большой объем гинекологической помощи, в основном это оперативная помощь.
Уже более 20 лет в учреждении проводят лапароскопические операции. Здесь выявляют и лечат самые разные патологии при беременности и родах, которых в больнице ежегодно принимают около трех с половиной тысяч.
Здесь выхаживают даже самых крохотных и сложных малышей.
Петр Мосько:
В последние годы сократилась длительность пребывания наших пациентов. Мы говорим сейчас об абсолютной доступности современных высокоэффективных методик, которые позволяют сократить и время нетрудоспособности, позволяют быстрее реабилитироваться нашим пациенткам, позволяют скорее забыть о тех переживаниях, которые сопряжены с оперативным лечением.
Только в женской консультации помощь квалифицированных медиков получают в год более 50 тысяч жительниц Минской области, около 2 000 пациенток, страдающих бесплодием.
Петр Мосько:
Наш роддом отличается от многих других тем, что мы не просто помогаем забеременеть, выходить, выносить беременность, родить, но и в случае рождения ребенка незрелого, недоношенного, больного мы еще и занимаемся лечением и выхаживанием недоношенных, глубоко недоношенных детей, у нас здесь без перевода в другие клиники, вплоть до выписки домой.
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