Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой

Новости Беларуси. Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет вылетит в Багдад. На борту находятся около 400 беженцев, которые после пережитых испытаний на границе решили вернуться на родину.

Борт иракской авиакомпании прибыл в Минск около 13 часов. Представитель перевозчика отметил, что на рейс зарегистрировано свыше 370 человек. Всего заявок поступило более 430. Возвращение на родину для иракских граждан будет бесплатным. Посадочные талоны в аэропорту заполняли от руки.