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Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой

18 ноября 2021 10:51
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Новости Беларуси. Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет вылетит в Багдад. На борту находятся около 400 беженцев, которые после пережитых испытаний на границе решили вернуться на родину.

Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой-1

Борт иракской авиакомпании прибыл в Минск около 13 часов. Представитель перевозчика отметил, что на рейс зарегистрировано свыше 370 человек. Всего заявок поступило более 430. Возвращение на родину для иракских граждан будет бесплатным. Посадочные талоны в аэропорту заполняли от руки.

Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой-4

Эвакуация людей, конечно, не решает проблемы беженцев. Просто люди устали от польского беззакония, произвола и жестокости. После травли газом, ледяного душа из польских водометов и светошумовых гранат они посчитали, что в разрушенных войной домах им будет лучше. Ожидается, что сначала самолет приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада.

Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой-7

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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