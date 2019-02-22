Из Минска в Таллин прямым авиарейсом: сколько стоит билет

Новости Беларуси. Еще одна страна становится ближе для белорусских путешественников и бизнесменов. Национальный авиаперевозчик сообщил об открытии в конце мая регулярных рейсов по маршруту Минск–Таллин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Билеты уже продаются. Перелет в одну сторону стоит от 93 евро, и от 178 – туда-обратно. Стоит отметить, что Таллин является так называемой «кремниевой столицей Европы». Поэтому прямое авиасообщение, помимо расширения туристических возможностей, будет способствовать и IT-взаимодействию двух стран.