Беларусь заняла первое место в российском рейтинге самых дешёвых стран для путешествий

Новости Беларуси. Российские эксперты составили рейтинг самых дешевых стран для путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За основу они взяли среднюю стоимость поездки пары взрослых людей на две недели с перелетом туда-обратно. Учитывалась цена проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения. Всего были проанализированы 30 стран.

Самой доступной для путешествий из России назвали Беларусь. За нами на вершине рейтинга расположились Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.