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Новости экономики за 22.02.2019

22 февраля 2019 17:30
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Новости Беларуси. Как разработка МАЗовских конструкторов поможет навести порядок в белорусских лесах? Когда из Минска в Таллин можно будет летать без пересадок? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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СВЕРХБЫСТРЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК»

«БЕЛАВТОМАЗ» 22 февраля в Могилеве представил уникальную разработку для лесного хозяйства – сверхбыструю рубильно-дробильную машину.

Новости экономики за 22.02.2019-1

Она создана на базе шасси Минского автозавода и предназначена для переработки древесных отходов в топливную щепу. Она способна с огромной скоростью рубить древесину любой формы и плотности. Техника с такими характеристиками в Беларуси разработана впервые. Пока выпущены пробные экземпляры, но серийное производство уже начинается.

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Отечественная разработка по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. А по соотношению цены и качества не имеет конкурентов в странах СНГ. Поэтому производители рассчитывают покрыть не только внутренние потребности страны в такой технике, но и поставлять ее на экспорт.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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