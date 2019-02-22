Новости экономики за 22.02.2019

Новости Беларуси. Как разработка МАЗовских конструкторов поможет навести порядок в белорусских лесах? Когда из Минска в Таллин можно будет летать без пересадок? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она создана на базе шасси Минского автозавода и предназначена для переработки древесных отходов в топливную щепу. Она способна с огромной скоростью рубить древесину любой формы и плотности. Техника с такими характеристиками в Беларуси разработана впервые. Пока выпущены пробные экземпляры, но серийное производство уже начинается.

МАЗ презентовал уникальную машину «Железный дровосек», которая рубит древесину с огромной скоростью

Отечественная разработка по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. А по соотношению цены и качества не имеет конкурентов в странах СНГ. Поэтому производители рассчитывают покрыть не только внутренние потребности страны в такой технике, но и поставлять ее на экспорт.