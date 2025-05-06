Символ мужества и подвига воинов-освободителей. Знамя Победы торжественно подняли в Минске. Церемония состоялась на территории посольства России. Участие приняли министр обороны Виктор Хренин, посол России в Беларуси Борис Грызлов, главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ, Сербии, Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае 1945-го советские солдаты водрузили над поверженным Рейхстагом Знамя Победы – символ мужества, стойкости и триумфа народа, победившего фашизм. Этот исторический момент навсегда останется в памяти поколений как напоминание о цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой.

Как подчеркнуто во время церемонии, ни у одной другой страны нет столь фундаментального и глубокого символа: Знамя Победы олицетворяет жертвенный героизм, торжество воли и непреклонность духа многонационального советского народа. Наши предки отстояли свою землю, культуру и будущее. Наш долг – помнить об этом подвиге, беречь мир и не допустить искажения истории.