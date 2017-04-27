Из Минска в Брюссель и обратно за 175 евро: столицы Беларуси и Бельгии соединил новый авиарейс

Новости Беларуси. Новый рейс отечественной авиакомпании 27 апреля соединил Минск и Брюссель. По словам менеджеров перевозчика, направление планируют сделать одним из самых конкурентоспособных даже на рынке лоукост-компаний. Бельгийский аэропорт лидер именно в этом сегменте, а поэтому является крупным пересадочным узлом для всей Европы. То, что этот маршрут будет популярным, стало очевидно еще за два часа до вылета. Внушительная очередь у стойки регистрации: туристы, журналисты, бизнесмены и даже научные сотрудники – всего на борту железной птицы по пути в Шарлеруа 91 пассажир.

Ольга Мееровская:

Для нас конкретно это очень замечательное и радостное событие, потому что, мы хоть и нечасто летаем в Брюссель, но, я думаю, 3-4 раза в год конкретно я. И мы не одни. Таких, как мы коллег 25 человек в стране. Каждый из них хотя бы пару раз в год летает в Брюссель. Вот уже вам целая небольшая клиентская группа пользователей этого прямого рейса. Дорога из Минска в Брюссель занимает чуть меньше трех часов. Уже в воздухе совместными планами делилась семья. Они из тех туристов, для кого Шарлеруа станет перевалочными пунктом на пути в Старый свет. Ведь этот аэровокзал – один из лидеров по количеству лоукост-направлений. Мария Костусева:

Летим мы вообще в Германию, но решили полететь в Брюссель, чтобы сначала его увидеть, и оттуда до Кельна. Так что у нас посещение двух стран европейских. По традиции новоприбывший самолет встречают водной аркой.

Новый рейс будет летать трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Кстати, для того, чтобы подготовить «Боинг» к обратному полету в белорусскую столицу, брюссельским специалистам понадобится не более получаса. Такую оперативность наверняка оценят пассажиры, стремящиеся сэкономить свое время и деньги. С последним, к слову, тоже все в порядке. Билет в обе стороны обойдется в 175 евро.

Жан Жак Клокет, главный исполнительный директор аэропорта Шарлеруа:

Мы развиваем систему хабов. Так Минск станет настоящим хабом для нас. Наши пассажиры смогут через Минск попасть в Россию, Украину или другие страны. Красноречивее слов – цифры. Первым рейсом из Шарль Леруа летели уже более сотни пассажиров. Руководство авиакомпании даже пришлось поменять им «Браер» на более вместительный «Боинг».