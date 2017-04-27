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Александр Лукашенко принял с докладом главу КГБ Валерия Вакульчика

27 апреля 2017 14:13
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Новости Беларуси. Тема внешней безопасности стала одной из главных и на встрече Александра Лукашенко с главой КГБ Валерием Вакульчиком. Непростая ситуация в мире вынуждает вновь и вновь возвращаться к этой теме. Глава ведомства представил свою оценку происходящим событиям за рубежом, которые, как заметил глава государства, влияют и на развитие ситуации внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последнее время о безопасности внешней и особенно внутренней сказано немало. Год у нас был непростой, начало этого года. Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней.

# общество # КГБ Беларуси # Александр Лукашенко

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