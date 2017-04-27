Президент Беларуси провел рабочую встречу с главой Банка развития

Новости Беларуси. Новую пятилетнюю стратегию развития деревообрабатывающей отрасли 27 апреля одобрил Александр Лукашенко. С учетом поручений Президента документ в ближайшее время будет внесен на утверждение Банка развития.

Напомним, деревообрабатывающий холдинг находится в управлении финансового ведомства. За последние пару лет удалось улучшить финансовое положение проблемных предприятий этой отрасли, а в 2017 году стоит задача выйти на рентабельную работу. Сегодня на встрече главы государства с председателем правления Банка развития Сергеем Румасом обсуждался широкий перечень экономических вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы вы мне охарактеризовали ситуацию в экономике и, естественно, в кровеносной системе нашей экономики – финансах. Без всяких расчетов, таблиц, ваше внутреннее убеждение и настроение. Возможно, у вас будут какие-то настораживающие факторы, я хотел бы, если они есть, чтобы вы меня предупредили. Это будет очень важно для принятия решения в будущем. Тем более, что я вас просил, чтобы вы держали руку на пульсе и постарались аккумулировать ситуацию в банковской среде. Если вы были на родине, что там происходит, вы помните, мы начинали когда-то эпопею по возрождению на Полесье самой плодородной земли. Нам надо на мелиорированных землях очень серьезно подходить к севооборотам. То, что я наблюдал, 30% посевов погибло. Почему? Потому что посеяли озимые на низких почвах мелиорированных. И там по весне до сих пор стоят лужи. 2/3 полей нормально выглядят, а 1/3 поля в лужах. И там урожая нет. Спрашивается, зачем на таких полях сеять зерновые. Там надо возделывать травы. Для мена важно, какова там ситуация.

Близится к завершению один из социальных проектов Банка развития – «Школьный автобус». За это время областям для перевозки детей в крупные населенные пункты закупили 330 автобусов на сумму в 20 миллионов долларов. Президенту также доложили об итогах работы Банка развития и дочерних организаций.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Глава государства дал поручение по благотворительным проектам Банка развития, которые будут касаться как совершенствовании материальной базы здравоохранения, так и совершенствования учебного процесса в общеобразовательной школе.