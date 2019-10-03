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Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года

03 октября 2019 16:11
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Новости Беларуси. Самые обсуждаемые и известные. В Беларуси назвали медиаперсон года. Лауреаты премии – бизнесмены, деятели культуры и искусства, представители СМИ, руководители крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего – 25 человек.

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-1

Такую награду в стране вручают впервые. Ее организатор – «Комсомольская правда в Беларуси». К слову, издание отмечает 25-летие.

О премии, ее лауреатах и «Комсомолке» – в репортаже корреспондента Дмитрия Бояровича.

В одном зале – лучшие из лучших. На сцену за долгожданными наградами поднимались те, о ком в 2019 году говорила вся страна. К примеру, генеральный директор компании А1. Ребрендинг этой компании – один из самых крупномасштабных проектов такого рода в Беларуси.

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-4

Гельмут Дуз, генеральный директор компании А1:
Главная цель ребрендинга – трансформация мобильного оператора в провайдера телекоммуникационных, ИКТ, контент-услуг. И этот проект оказался для нас очень эмоциональным. Ведь наши клиенты успели прикипеть душой к старому бренду – velcom. И теперь мы перевернули новую страницу в истории компании. И я горжусь, что мы получили награду именно за этот проект.

Среди лауреатов и самый романтичный дворник Беларуси – Денис Юрков – это он делает композиции из опавших листьев. И Андрей Эзерин – защитник Осмоловки. И Сергей Ковган – руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел». И Павел Латушко – директор Купаловского театра.

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-7

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-9

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-11

Особо отмечено Посольство Швеции в Беларуси. Дни национальных культур и музыкальные вечера у Ратуши – их идея.

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-14

Анна Шаркунова, певица:
Это прекрасная инициатива. Меня всегда очень радует такое огромное количество людей. Потрясающие артисты. Очень хочется, чтобы у нас лето такое было круглый год.

Претендентов на звание «Медиаперсона года» было вдвое больше, чем заявленных номинаций. Это говорит о том, что медиапространство Беларуси, что называется, бурлит. Лучших выбрала редакционная коллегия «Комсомолки».

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-17

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-19

Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП – Пресс»:
Мы с огромным трепетом выбирали этих людей, потому что они становились ньюсмейкерами на протяжении всего года, и читательский отклик и резонансность этих наших материалов был наиболее велик.

Мы гордимся нашими лауреатами, потому что это люди, которые действительно внесли свой вклад в ту историю, которая пишется сегодня в нашей стране.

Свои награды получили 25 человек. Это число символично. Ведь именно столько исполнилось и «КП в Беларуси». К слову, организатор премии обещает: она станет традиционной и будет проводиться ежегодно.

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-22

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-24

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-26

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-28

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-30

Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года-32

# Реклама # общество # Дмитрий Боярович # Гельмут Дуз # Анна Шаркунова # Наталья Галезник # Фотофакт

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