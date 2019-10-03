Эти люди были ньюсмейкерами на протяжении всего 2019-го: в Минске назвали медиаперсон года

Новости Беларуси. Самые обсуждаемые и известные. В Беларуси назвали медиаперсон года. Лауреаты премии – бизнесмены, деятели культуры и искусства, представители СМИ, руководители крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего – 25 человек.

Такую награду в стране вручают впервые. Ее организатор – «Комсомольская правда в Беларуси». К слову, издание отмечает 25-летие. О премии, ее лауреатах и «Комсомолке» – в репортаже корреспондента Дмитрия Бояровича. В одном зале – лучшие из лучших. На сцену за долгожданными наградами поднимались те, о ком в 2019 году говорила вся страна. К примеру, генеральный директор компании А1. Ребрендинг этой компании – один из самых крупномасштабных проектов такого рода в Беларуси.

Гельмут Дуз, генеральный директор компании А1:

Главная цель ребрендинга – трансформация мобильного оператора в провайдера телекоммуникационных, ИКТ, контент-услуг. И этот проект оказался для нас очень эмоциональным. Ведь наши клиенты успели прикипеть душой к старому бренду – velcom. И теперь мы перевернули новую страницу в истории компании. И я горжусь, что мы получили награду именно за этот проект. Среди лауреатов и самый романтичный дворник Беларуси – Денис Юрков – это он делает композиции из опавших листьев. И Андрей Эзерин – защитник Осмоловки. И Сергей Ковган – руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел». И Павел Латушко – директор Купаловского театра.

Особо отмечено Посольство Швеции в Беларуси. Дни национальных культур и музыкальные вечера у Ратуши – их идея.

Анна Шаркунова, певица:

Это прекрасная инициатива. Меня всегда очень радует такое огромное количество людей. Потрясающие артисты. Очень хочется, чтобы у нас лето такое было круглый год. Претендентов на звание «Медиаперсона года» было вдвое больше, чем заявленных номинаций. Это говорит о том, что медиапространство Беларуси, что называется, бурлит. Лучших выбрала редакционная коллегия «Комсомолки».