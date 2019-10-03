Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Торжественное мероприятие состоялось в Доме офицеров, где собрались около 650 специалистов. От каждого района – около 30 представителей. Традиционно в числе гостей – ветераны педагогического труда.

Вячеслав Бобков, методист Минского областного института развития образования: Награда для меня очень ценна и почетна, особенно в такой знаменательный день.

Алена Хамицевич, директор Солигорского государственного колледжа: Еще выше я поднялась в своем профессиональном уровне. Это стремление к тому, что можно достичь еще больших результатов.

Татьяна Апранич, начальник управления по образованию Миноблисполкома:

Мы рады, мы гордимся своими педагогами, мы гордимся своими наставниками, потому что каждый день свое сердце, свои знания, свою любовь они дарят нашим детям.

Для гостей действовали фотозоны, были приготовлены музыкальные номера. Слова благодарности звучали как от руководства области, так и от детей. Главным подарком для учителей стал спектакль «Павлинка» Национального академического театра Янки Купалы.