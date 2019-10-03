Прямой эфир

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

03 октября 2019 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника лучшие учителя Минской области получили высшую награду «Отличник образования», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -1

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -3

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -5

Торжественное мероприятие состоялось в Доме офицеров, где собрались около 650 специалистов. От каждого района – около 30 представителей. Традиционно в числе гостей – ветераны педагогического труда.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -8

Вячеслав Бобков, методист Минского областного института развития образования:
Награда для меня очень ценна и почетна, особенно в такой знаменательный день.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -11

Алена Хамицевич, директор Солигорского государственного колледжа:
Еще выше я поднялась в своем профессиональном уровне. Это стремление к тому, что можно достичь еще больших результатов.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -14

Татьяна Апранич, начальник управления по образованию Миноблисполкома:
Мы рады, мы гордимся своими педагогами, мы гордимся своими наставниками, потому что каждый день свое сердце, свои знания, свою любовь они дарят нашим детям.

Для гостей действовали фотозоны, были приготовлены музыкальные номера. Слова благодарности звучали как от руководства области, так и от детей. Главным подарком для учителей стал спектакль «Павлинка» Национального академического театра Янки Купалы.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -17

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области -19

# Образование в Беларуси # общество # Вячеслав Бобков # Алена Хамицевич # Татьяна Апранич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 49 вопросов ответят белорусы при переписи
03 октября 2019 14:16

На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой
03 октября 2019 13:59

В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

Рыбалка: чем и когда ловить, штрафы. Все правила в одном материале (и по щуке тоже)
03 октября 2019 10:26

Рыбалка: чем и когда ловить, штрафы. Все правила в одном материале (и по щуке тоже)