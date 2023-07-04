«Из года в год одно и то же». Как после выхода на пенсию начать новую жизнь?

Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вас боготворят фотографы, любит камера – всегда ли так было?
Наталья Пригожинская, филолог, актриса, модель:
Я филолог по образованию, преподавала в колледже русский язык и литературу.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Много лет вы работали?
Наталья Пригожинская:
Да, много лет, 33 года у меня стаж. Когда мне исполнилось 55 лет, подруга подарила мне сертификат на фотосессию. Это была первая моя такая профессиональная фотосессия. С тех пор все пошло. Получились прекрасные фотографии, мне захотелось большего. Я нашла такую модельную школу, пошла обучаться – это было четыре года назад. Мне было 56 лет, я пошла обучаться. Когда пришел пенсионный возраст, я поняла, что хочу начать жизнь заново, если можно так сказать. Потому что дети выросли, внуки тоже уже подросли, очень много времени свободного появилось. Я поняла, что могу воплотить все те мечты детские какие-то, девичьи, о которых мечтала. Но катастрофически не хватало времени, потому что поднимала детей, нужно было работать.
Алеся Лакина:
Наталья, все-таки 33 года стажа. Вы могли заниматься, например, репетиторством. Почему вы все решили перечеркнуть, не жалко было?
Наталья Пригожинская:
Вы знаете, что могла бы репетиторством, но мне хотелось попробовать себя в чем-то другом. Нюанс профессии преподавателя, тем более я русский язык и литературу преподаю – то есть та же программа каждый год. Из года в год одно и то же. Так как я последние 21 год работала в колледже – там программа 10-11 класса. 21 год одно и тоже. Ночью тебя могут разбудить, задать какой-то вопрос, ты без всяких конспектов можешь вести занятие. Это было уже скучно для меня. Мне хотелось найти себя в чем-то другом.
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