Может привести к плачевному результату. От каких пациентов отказывается пластический хирург?

Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Кудин, пластический хирург:

Пластическая хирургия – это не про деньги, точнее не только про деньги, скажем так. Это про удовлетворение пациента. В данном случае, если запрос завышен, и ты не можешь его осуществить или это идет в разрез каким-то там определенным твоим эстетическим понятиям, то первое – если возьмешь этого человека, получишь проблемы. Ты получишь еще более неудовлетворенного своей жизнью человека, потому что он не добьется. Он потратит большое количество денег, перенесет послеоперационный период и не получит того результата, на который рассчитывал. Это еще больше усугубит его вопросы, которые у него есть. Поэтому, на самом деле, психологический отбор пациентов идет достаточно жесткий и достаточно много.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Каким образом? Какие вопросы вы конкретно задаете?

Михаил Кудин:

Во-первых, я всегда слушаю пациента, что он хочет. Во-вторых, я рассказываю пациенту об осложнениях, которые могут быть после этой операции. Почему? Потому что они могут привести действительно к плачевному результату. Когда я понимаю, что человеку нужна эта операция, что мы с высокой долей вероятности можем добиться того результата, на который рассчитываем, тогда я записываю этого пациента на операцию.