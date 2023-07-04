Паттерны, оставшиеся с советских времён. Можно ли в Беларуси столкнуться с эйджизмом?
Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, существует ли в Беларуси эйджизм, то есть дискриминация по возрасту?
Александр Кулицкий, психолог-сексолог:
Прямо дискриминация, с точки зрения психологии и сексологии, я такого не встречал. Скорее всего, есть мнения каких-то отдельных личностей, которые могут что-то принимать или не принимать. Но как полноценного явления – я в профессиональной практике не сталкивался.
Анастасия Семенова, психолог, интересуется эйджизмом:
Я дополню, как девушка, проживающая в Беларуси. Конечно, с эйджизом я сталкиваюсь каждый день. Вероятно, это более женская история. Страдают от эйджизма более женщины и девушки разных возрастов. Раскрою свой возраст – мне 28 лет. Вы знаете, это такой интересный, пограничный возраст. Я замечаю, что, например, в Беларуси ко мне кто-то может применить такой термин, как старородящая.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Уже в 28 лет, да?
Анастасия Семенова:
Да, добро пожаловать в мир женщин.
Михаил Свито:
Вы себя считаете, простите, пожилой девушкой в 28 лет?
Анастасия Семенова:
Нет, не считаю. В душе я еще подросток.
Алеся Лакина:
Раньше так и считалось, мне кажется. До 25 не родила – значит старородящая.
Михаил Свито:
Есть девушки, которые в 28 уже считают себя старыми.
Анастасия Семенова:
Да, есть. Конечно, есть определенные, оставшиеся с советских времен паттерны. Они есть в медицине – термин старородящая я, мое окружение слышит не первый раз. При этом я приезжаю в отпуск в Италию, и там мне говорят: «Bambini». Ребенок. То есть для них возраст к 30 годам – люди еще живут с родителями, занимаются своими делами, путешествуют, живут в легкую. Это даже считается рано для того, чтобы выходить замуж – в Европе. В то время, как у нас…
Михаил Свито:
У нас уже поздно.
Анастасия Семенова:
Да.
Может привести к плачевному результату. От каких пациентов отказывается пластический хирург – подробнее здесь.