Паттерны, оставшиеся с советских времён. Можно ли в Беларуси столкнуться с эйджизмом?

Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, существует ли в Беларуси эйджизм, то есть дискриминация по возрасту?

Александр Кулицкий, психолог-сексолог:

Прямо дискриминация, с точки зрения психологии и сексологии, я такого не встречал. Скорее всего, есть мнения каких-то отдельных личностей, которые могут что-то принимать или не принимать. Но как полноценного явления – я в профессиональной практике не сталкивался.

Анастасия Семенова, психолог, интересуется эйджизмом:

Я дополню, как девушка, проживающая в Беларуси. Конечно, с эйджизом я сталкиваюсь каждый день. Вероятно, это более женская история. Страдают от эйджизма более женщины и девушки разных возрастов. Раскрою свой возраст – мне 28 лет. Вы знаете, это такой интересный, пограничный возраст. Я замечаю, что, например, в Беларуси ко мне кто-то может применить такой термин, как старородящая. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Уже в 28 лет, да? Анастасия Семенова:

Да, добро пожаловать в мир женщин. Михаил Свито:

Вы себя считаете, простите, пожилой девушкой в 28 лет? Анастасия Семенова:

Нет, не считаю. В душе я еще подросток.