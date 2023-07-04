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Вижу, что есть удивление. Почему люди скрывают свой возраст? Мнение белоруски

04 июля 2023 17:18
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Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы же наверняка не стесняетесь своего возраста. Как вы относитесь к эйджизму? Сколько вам лет, кстати?

Вижу, что есть удивление. Почему люди скрывают свой возраст? Мнение белоруски-1

Алла Савчик, не стесняется своего возраста:
Вы знаете, я считаю, что лучше удивлять, чем скрывать. Я открыто говорю: мне 62 года. Я говорю это спокойно: мне 62.

Михаил Свито:
Как люди реагируют?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не верят, мне кажется.

Михаил Свито:
Не верят?

Вижу, что есть удивление. Почему люди скрывают свой возраст? Мнение белоруски-4

Алла Савчик:
Я не спрашиваю, но иногда по глазам чувствую, что есть удивление. По крайней мере, отторжения не существует. Конечно, цифра возраста – это сложная цифра. Почему мы ее боимся? Потому что мы, в общем-то, когда говорим о ком-то – первый вопрос, который возникает, спрашивают: сколько ей либо ему лет? Потом уже интересуются, чем человек занимается, его семейное положение, откуда он. Это недоверие к тому, как люди отнесутся к твоему возрасту, порождает, наверное, желание скрывать свой возраст.

Алеся Лакина:
Вы никогда не скрывали?

Алла Савчик:
Нет, я не скрывала.

Может привести к плачевному результату. От каких пациентов отказывается пластический хирург – подробнее здесь.

# Психология # общество # Михаил Свито # Алла Савчик # Алеся Лакина # Фотофакт

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