Вижу, что есть удивление. Почему люди скрывают свой возраст? Мнение белоруски

Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы же наверняка не стесняетесь своего возраста. Как вы относитесь к эйджизму? Сколько вам лет, кстати?

Алла Савчик, не стесняется своего возраста:

Вы знаете, я считаю, что лучше удивлять, чем скрывать. Я открыто говорю: мне 62 года. Я говорю это спокойно: мне 62. Михаил Свито:

Как люди реагируют? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не верят, мне кажется. Михаил Свито:

Не верят?