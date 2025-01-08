Из фонда Президента выделят 6 млн рублей на реализацию культурно значимых проектов

6 миллионов рублей будет выделено из фонда Президента Беларуси на реализацию проектов в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, за счет средств будет оказана поддержка объекту историко-культурной ценности международного значения – Успенскому собору Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Деньги пойдут на реставрацию уникального иконостаса, который был изготовлен 349 лет назад. Кроме того, финансирование получит Национальный художественный музей Беларуси. Средства необходимы для продолжения работ по созданию комплекса зданий музея и единого выставочного пространства. Реализация этих проектов внесет значимый вклад в сохранение и приумножение культурного наследия нашей страны.

8 января же Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении 680 тысяч рублей из резервного фонда Президента на поощрение одаренных учащихся и студентов, а также их педагогов. Так, присуждены 26 гранд-премий с вручением нагрудного знака и 217 специальных премий победителям республиканских олимпиад и конкурсов. А наград за особый вклад в развитие способностей юных дарований получит 21 педагогический работник. Поощряют в нашей стране и тех, кто делает успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности: 173 студентам и курсантам вузов назначена президентская стипендия.