Волонтёры акции «В ожидании Рождественских чудес» запустили сайт для благотворительности

«В ожидании Рождественских чудес». Благотворительный марафон Белорусской православной церкви заглянул в эти дни к маленьким пациентам хосписов и паллиативных палат. В 2025 году ребята направили волонтерам более 500 пожеланий, а неравнодушные белорусы постарались, чтобы все они сбылись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего просили игрушки, книги, одежду и предметы быта. К доброй инициативе активно подключились не только граждане, но и крупные отечественные предприятия и организации. Чтобы исполнить все детские мечты, волонтеры проводили благотворительные акции в столице. Кроме того, запустили сайт. И сегодня «свободных» подарков нет – все мечты ребят будут исполнены.

Виктория Рябинина, специалист по социальной работе храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Сайт работает, «daridobrovolets.bу». На сайт мы загружаем свои акции, которые стартуют с начала Рождественского поста, 28 ноября. Мы туда загружаем все подарки. Люди могут забронировать подарок и привезти его на склад. Цифра купленных подарков постоянно увеличивается, это тоже радует. Свободных подарков нет, но в резерве около 100. Это люди, которые забронировали, но еще не привезли. Мы их ждем, они их привезут, и мы сможем развезти по адресам.

Волонтеры уже навестили и поздравили практически всех ребят в Минске. Осталось доставить подарки детям из регионов. До 18 января все они получат презенты и положительные эмоции.