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23 года трагедии на Немиге. Родственники и неравнодушные несут цветы к мемориалу в Минске

30 мая 2022 08:23
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Новости Беларуси. В Минске сегодня, 30 мая, вспоминают жертв трагедии на Немиге. В истории суверенной Беларуси это одна из самых печальных страниц. 30 мая 1999 года в результате давки в подземном переходе погибли 53 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 года трагедии на Немиге. Родственники и неравнодушные несут цветы к мемориалу в Минске-1

Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло поминальное богослужение, после чего участники процессии направились крестным ходом к памятнику, где увековечены имена погибших. Мемориал в память о жертвах у перехода к станции «Немига» установили в 2002-м. На каменных ступенях памятника лежат 40 бронзовых роз и 13 тюльпанов. Родственники погибших, представители общественности и все неравнодушные люди несут сюда цветы.

# Несчастный случай # общество # Фотофакт

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