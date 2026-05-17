Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров

Путешествие длиною около 3 тысяч километров, которое проделали белорусские зубры. Один взрослый самец и пять самок, две из которых скоро должны принести потомство, теперь будут жить в природном парке «Мурадымовское ущелье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республику Башкортостан их доставили прямиком из Беловежской пущи. Для Южного Урала это по-настоящему историческое событие. Больше 10 тысяч лет назад эти краснокнижные исполины уже обитали здесь, но в начале прошлого века были полностью истреблены человеком. Теперь республика возвращает долг природе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На разведение редкого вида регион получил грант президентского фонда в размере более 10 миллионов российских рублей.