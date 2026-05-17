Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров
Путешествие длиною около 3 тысяч километров, которое проделали белорусские зубры. Один взрослый самец и пять самок, две из которых скоро должны принести потомство, теперь будут жить в природном парке «Мурадымовское ущелье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Республику Башкортостан их доставили прямиком из Беловежской пущи. Для Южного Урала это по-настоящему историческое событие. Больше 10 тысяч лет назад эти краснокнижные исполины уже обитали здесь, но в начале прошлого века были полностью истреблены человеком.
Теперь республика возвращает долг природе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На разведение редкого вида регион получил грант президентского фонда в размере более 10 миллионов российских рублей.
Инна Антонова, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан (Россия):
Проект по разведению зубров беловежской линии реализуется в Республике Башкортостан с 2023 года. Министерством природопользования и экологии в рамках реализации указанного проекта была организована поставка 18 особей зубра из Беловежской пущи в 2023 году. Эти зубры успешно адаптировались и дали потомство.
Башкирия – единственный регион России, где лесные великаны живут на вольной территории и чувствуют себя как дома. Восемь зубрят родились уже на этой земле, а общее стадо теперь насчитывает 31 особь.
Планы у руководства республики амбициозные: к 2030 году увеличить поголовье до 50, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Ну а вновь прибывшие зубры пока находятся на карантине под присмотром специалистов. Но уже через пару месяцев их выпустят на свободу.