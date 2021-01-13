Из 2020-го вышли достойно. Какие планы у Заводского района на 2021 год?

Самый промышленный, но при этом спортивный, экологический, творческий, а главное – трудолюбивый. Заводской район сегодня в центре внимания большого города. Как и с чем отметили Новый год? Какие планы на 2021-й? В студии «Большого города» глава администрации Заводского района Сергей Масляк. Екатерина Забенько, ведущая:

Наверное, главный подарок, который вы получили под Новый год – это медаль «За трудовые заслуги». Какое место в вашей жизни заняла почетная награда?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Во-первых, я хотел бы сказать, что это не моя медаль, а медаль всех заводчан. Начиная, наверное, от обычного рабочего, заканчивая руководителями крупных предприятий, организаций, обычных жителей. Несомненно, мне кажется, что это определенный аванс. Надо очень много работать, чтобы оправдать оказанное высокое доверие, что мы и будем делать в нынешнем году.

Екатерина Забенько:

Безусловно, это большая честь и существенный стимул в работе. Вы какие-то цели для себя наметили уже на 2021 год? Сергей Масляк:

Наверное, правильнее говорить не для себя, а для района. В первую очередь – увеличение розничного товарооборота, привлечение прямых иностранных инвестиций, увеличение объемов промышленного производства. Кстати, что касается промышленного производства: можно сегодня говорить о том, что по нашим прогнозам мы сработали не хуже, чем в 2019 году. Если брать в денежном выражении, то составит более 2,8 миллиарда рублей или более 111 % к уровню прошлого года. Мы сегодня прогнозируем, что с положительным результатом, как и в прошлом году, сработает МАЗ. Это тоже очень высокий показатель, потому что МАЗ является лакмусовой бумажкой для всего того, что происходит на территории района. Если все в порядке у нас на МАЗе в части выполнения определенных показателей, значит, можно говорить о том, что мы планомерно развиваемся на территории всего Заводского района. Несомненно, это такие показатели, как создание новых рабочих мест. Это тоже немаловажно для района, который растет и развивается.