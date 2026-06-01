Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов

Любите путешествия и историю? Тогда приглашаем в Слуцский краеведческий музей. Начнем экскурсию с легендарных поясов – золотой фонд и культурное наследие страны.
Любите путешествия и историю? Тогда приглашаем в Слуцский краеведческий музей. Начнем экскурсию с легендарных поясов – золотой фонд и культурное наследие страны.
В XVIII веке несвижский ординат Михаил Казимир Рыбонька решил: зачем закупать за большие деньги в Турецко-Османской империи роскошные пояса, если можно наладить свое производство. Тайком вывез с заморских земель специальные станки, нанял в Стамбуле талантливого ткача – армянина Ованеса Маджарянца и основал в 1757 году мануфактуру в Несвиже. Со временем подданный Турецкой империи за свои заслуги получил шляхетское звание и стал Яном Маджарским. Все же произведением искусства был предначертан Слуцк. В Несвиже производство особо не шло. Помог случай.
Валерий Ажевский, заведующий филиалом «Музей этнографии» Слуцкого краеведческого музея:
Дело в том, что Слуцким княжеством владел его младший брат. Флориан Иероним Радзивилл построил ткацкую мануфактуру. В 1760 году Иероним Флориан умирает. Слуцк переходит к Михаилу Казимиру Рыбоньке. Тот решает производство перенести сюда в город Слуцк. Началась та славная история слуцких поясов.
Валерий Ажевский:
Здесь мы можем увидеть манекены – так называемый кунтушовый костюм, необходимым элементом у которого был слуцкий пояс.
Валерий Ажевский:
Там находится оригинальный слуцкий пояс. Парадокс истории состоит в том, что до 2013 года на родине слуцких поясов не было своего пояса. У нас в Беларуси их меньше десяти. Но счастливая случайность: в 2013 году город в таком едином порыве – предприятия, организации, люди смогли приобрести слуцкий пояс, который по заключению специалистов был соткан в период 1760 по 1780 год.
Подробности в видео.