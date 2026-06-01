Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов

Любите путешествия и историю? Тогда приглашаем в Слуцский краеведческий музей. Начнем экскурсию с легендарных поясов – золотой фонд и культурное наследие страны.

В XVIII веке несвижский ординат Михаил Казимир Рыбонька решил: зачем закупать за большие деньги в Турецко-Османской империи роскошные пояса, если можно наладить свое производство. Тайком вывез с заморских земель специальные станки, нанял в Стамбуле талантливого ткача – армянина Ованеса Маджарянца и основал в 1757 году мануфактуру в Несвиже. Со временем подданный Турецкой империи за свои заслуги получил шляхетское звание и стал Яном Маджарским. Все же произведением искусства был предначертан Слуцк. В Несвиже производство особо не шло. Помог случай.

Валерий Ажевский, заведующий филиалом «Музей этнографии» Слуцкого краеведческого музея:

Дело в том, что Слуцким княжеством владел его младший брат. Флориан Иероним Радзивилл построил ткацкую мануфактуру. В 1760 году Иероним Флориан умирает. Слуцк переходит к Михаилу Казимиру Рыбоньке. Тот решает производство перенести сюда в город Слуцк. Началась та славная история слуцких поясов.

Валерий Ажевский:

Здесь мы можем увидеть манекены – так называемый кунтушовый костюм, необходимым элементом у которого был слуцкий пояс.