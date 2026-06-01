Белорусские гимнастки выиграли серебро на чемпионате Европы в групповых упражнениях

Алина Горносько и сборная Беларуси в групповых упражнениях поднялись на пьедестал почета по итогам заключительного дня чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер национальной команды премиально исполнила композицию с обручем. От судей она получила 29,8 – это серебро. Награды аналогичного достоинства выиграли «групповички» за упражнение с пятью мячами. Всего по итогам форума у нас три призовых места. Лучшей на континенте среди юниорок была Кира Бабкевич.