«Все работы ведутся в штатном режиме». Где в Минске построят новые транспортные развязки?

Новости Беларуси. Новые транспортные развязки планируют построить в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты уже проектируют объекты. Один из них разместится на пересечении продленной улицы Карастояновой с кольцевой дорогой. Приступить к строительным работам намерены уже в 2024 году.

В то же время в городе продолжают ремонтировать действующие путепроводы. Так, на финишную прямую выходит капремонт моста на Запорожской. Напомним, его обновляют с февраля. Здесь меняют опоры, увеличивают балки. Также модернизируют уличное освещение и контактные сети. С опережением идут работы на путепроводе между улицами Московской и Чкалова. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Сергей Панев, директор Гордорстроя:

В текущем году 15 объектов введено в эксплуатацию. Часть объектов с капитальным ремонтом, большинство в проектировании, а порядка 30-35 % уже в стадии реализации. Все работы ведутся в штатном режиме. Кое-что идет с опережением графика, порадуем жителей города к ближайшим праздникам открытием и перебросом движения в течении текущего года.