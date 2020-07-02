Безвозмездное пользование имуществом в Беларуси. Что и на каких условиях предлагают

Арендовать за ноль. Комитет госимущества предлагает новоиспеченным предпринимателям помещения под создание бизнеса. Местоположение, метраж и функциональное назначение на любой вкус, а значит есть, где развернуться. Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета:

Коммунальной собственности Минска принадлежит более 10 млн квадратных метров объектов недвижимости. В настоящее время это имущество востребовано почти на 99%. Но оставшийся 1%, а это 120 тысяч квадратных метров, мы предлагаем нашим субъектам хозяйствования под различные условия, в том числе на условиях безвозмездности.

Чаще всего это подвалы, цокольные этажи, складские помещения. Перечень постоянно обновляется. Объект можно выбрать, прогулявшись по инвестиционному атласу на сайте Мингорисполкома. На данный момент в доступе 33 объекта недвижимости. Достаточно обратиться с заявлением в коммунальную организацию. Дальше стандартные ставки: оплата коммунальных услуг и налогов. Как бонус – успешные бизнесмены могут рассчитывать на приоритетный выкуп помещения в собственность.

Светлана Нагорнова:

Но есть одно условие – создание новых рабочих мест. Уже 20 помещений востребованы на таких условиях. Это барбершопы, парикмахерские, магазины шаговой доступности.

За два последних года в экономике города прибавилось 60 рабочих мест. Цифра в масштабах столицы небольшая, но важная. 143 Указ Президента «О поддержке экономики в условиях эпидемиологической ситуации» предусматривает не только рассрочку и отсрочку налоговых кредитов, перерасчет единого налога, арендные каникулы. С июня этого года действует и еще одна приятная для предпринимателей преференция. Светлана Нагорнова:

Было принято решение о снижении арендной платы на 20% всем субъектам хозяйствования, которые арендуют наши помещения, у которых снижение выручки произошло также не менее, чем на 20%.