Дзиодзина: в условиях мировой турбулентности крепкая экономика – надёжный аргумент против давления на политическом уровне

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Полноценная жизнь, как правило, многомерна. И чем больше возможностей у людей как-либо реализовать себя, тем государство живет стабильнее. Все начинается с пирамиды потребностей, когда необходимость накормить население успешно решается, и людям есть чем питаться. С этой позиции в Беларуси все есть. Страна активно развивает аграрно-промышленный комплекс, в чем Президент принимает прямое участие. И если обратить внимание на то, как много его рабочих визитов так или иначе связаны с АПК, то мы поймем, насколько сильно его влияние, что население Беларуси не голодает. Во-первых, производить свое – это всегда дешевле, чем закупать у кого-либо постороннего. Во-вторых, на этом можно еще зарабатывать. Например, продавая на внешние рынки, как это делает Беларусь. Разумеется, особым вектором здесь идет вопрос качества, потому как просто производить и продавать низкопробный товар недостаточно. Иначе это, с одной стороны, сулит потерей торговых партнеров, а с другой – грозит отрицательной репутацией и на внутренних рынках.

Потребитель всегда ценит деньги и категорически не приемлет, когда затраты на товар уступают качеству. В этом смысле на сегодняшний день белорусское продовольствие занимает высокий статус среди потребителей и торговых партнеров. Уже сама пометка «сделано в Беларуси» плотно ассоциируется с хорошим качеством как у нас, так и за рубежом. Соответственно, популярность товаров растет, превращаясь в дальнейшем в контракты, а это уже подкрепление внутренней экономики.