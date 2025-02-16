В Беларуси прошёл День памяти воинов-интернационалистов. Как чтят память героев Афганистана?
Мы бережно относимся к своей истории, какими бы сложными ни казались ее определенные периоды и сколько бы нас ни разделяло лет. На неделе в Беларуси отмечали День памяти воинов-интернационалистов. 36 лет назад – 15 февраля 1989 года – закончился вывод советских войск из Афганистана. В этой войне принимали участие более 30 тысяч уроженцев Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как заявил госсекретарь Совета безопасности, люди, которые воевали и выполняли свой интернациональный долг, как никто другой ценят и знают, что такое безопасность, стабильность и мир. На них и сегодня можно опереться. Даже в таком тонком деле, как воспитание подрастающего поколения.
Почему войну в Афганистане называют первой антитеррористической операцией, как советские солдаты просвещали местное население и о чем вспоминают участники боевых действий, рассказала Марина Кишкурно.
Считалось, что никто и никогда не сможет завоевать это государство. Афганистан – страна, окруженная горными стенами. Ее пейзажи Валерьян Мацкевич запомнил на всю жизнь. Уехал туда в начале войны, жена решение поддержала. В Афгане воевал вместе со 103-й Витебской воздушно-десантной бригадой. Она первой вошла на те земли и последней вышла с них. Единственная награждена орденом Ленина за участие в боевых действиях.
Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Дивизия участвовала в более чем 350 боевых войсковых операциях. Она проявила себя во всех этапах с наилучшей стороны. Прежде всего заслуга дивизии в том, что она минимально потеряла личного состава.
Афганистан был для Союза чем-то вроде ГДР на востоке. Советы взяли шефство над страной и не остались в стороне, когда к власти начали прорываться фундаменталисты. Бандформирования устраивали теракты, брали заложников, захватывали населенные пункты. Повстанцы в разы увеличили наркотрафик, а прибыль шла на закупку оружия и техники. Афганская война, по сути, первая в мире масштабная антитеррористическая операция: нужно было разоружить бандформирования и нормализовать страну.
Причины войны, которую долгое время называли самой неоднозначной в истории, на деле понятны и просты. Особенно когда слышишь об этом из первых уст. Рядом с Валерьяном Мацкевичем его товарищи – сегодня по сцене, но, как и десятки лет назад, выполняют одну боевую задачу. Донести правду о цене, которую заплатили советские солдаты, выполняя свой интернациональный долг.
Александр Рогуленко, бывший начальник воздушно-десантной службы 103-й воздушно-десантной дивизии:
Это правильное мероприятие, которое нужно проводить как можно чаще. Чтобы наши школьники, особенно старшие классы, знали, что такое служба.
Некоторые моменты ветеранам вспоминать непросто, но необходимо. Игорь Павлович – один из тех, кто знает о войне не понаслышке. Сегодня руководит военно-патриотическим клубом в гимназии № 7 города Витебска. Среди его учащихся – ребята всех возрастов.
Игорь Федоров, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии №7 Витебска имени П.Е. Кондратенко:
Проводим всевозможные мероприятия. Начиная со встреч с ветеранами нашей Афганской войны, с офицерами проводим ряд мероприятий на информационных, классных часах. Конечно же, проводим военно-патриотические игры.
Афганистан – это горные дороги, минные поля, солнцепек, тяготы военной жизни. За исламской оппозицией стояли США, которые, потеряв свое влияние в Иране, старались срочно усилить его в регионе. Более 40 стран (в основном члены и партнеры НАТО) предоставляли воздушные коридоры, аэродромы, передвижные госпитали и так далее. В их интересах было затянуть холодную войну Запада с СССР, которая имела все шансы перейти в горячее противостояние сверхдержав. Поэтому подвиг советских солдат в Афганистане невозможно переоценить.
Оружейный салют под мирным небом в честь тех, кто выполнял свой интернациональный долг. Вывод войск в городе над Двиной традиционно отмечают широко. В Афгане служили около шести тысяч витебчан. 160 из них уже не вернулись домой. Почти половина – офицеры.
Александр Скачков, генерал-майор запаса, бывший командир 103-й воздушно-десантной дивизии:
Этот день, вывода войск из Афганистана, останется в памяти всех наших людей. Эта память остается в наших сердцах, и не только у нас, и у ветеранов, которые выполняли интернациональный долг на территории Афганистана. Но и молодежи, которая внимательно изучает нашу историю.
По крупицам историю Афганской войны собрали в витебском музее воинов-интернационалистов. Через жизни этих ребят, чьи фотографии сегодня висят в зале памяти, прошла война, трагедию которой можно увидеть в этой простреленной каске и пробитом бронежилете. Они принадлежали мальчишкам – таким же, какие сегодня приходят посмотреть на события тех лет со стороны.
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