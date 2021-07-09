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Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны

09 июля 2021 10:01
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Можете спать спокойно, ваше имущество и вы в надежных руках. На страже безопасности и днем, и ночью сотрудники Департамента охраны.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-1

Вадим Еркович, милиционер-водитель группы задержания, старший сержант милиции:
Познакомились мы в армии, до этого мы были незнакомы. В 2016 году призвали нас, служили вместе в ВДВ в 103-й воздушно-десантной бригаде. Там полтора года вместе мы служили, там познакомились и сдружились.

Максим Гладышев, милиционер группы задержания, старший сержант милиции:
Комфортно работать с ним: дисциплинированный, ответственный, боевой товарищ, можно так сказать. Во всяком случае она нас сплотила. Здесь кардинально отличается служба, здесь другая направленность, по охране общественного порядка всех форм собственности граждан.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-4

В их работе важно все: время, место, скорость. Уровень физической подготовки и смекалка играют ключевую роль. Владение огнестрельным оружием – еще один важный навык. А вот насколько часто его приходится применять?

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-7

Вадим Еркович:
К счастью, применять оружие не приходилось на службе. Но мы постоянно совершенствуем навыки владения табельным оружием у нас в тире для того, чтобы в случае чего своевременно его применить.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-10

Максим Гладышев:
Для хорошей стрельбы главное много тренироваться, быть спокойным, сдержанным и хладнокровным.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-13

Специфика работы – прибытие на сигнал тревоги, охрана всех форм собственности граждан. У каждого маршрута есть своя точка реагирования, район и улица, куда выезжает наряд. Все как в голливудском блокбастере.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-16

Вадим Еркович:
У нас в машине имеются средства индивидуальной защиты: бронежилет, защитный шлем, спецсредства, палка резиновая. Также в машине имеется планшет, который прокладывает кратчайший пункт до объекта в случае срабатывания. В случае срабатывания объектов нам на планшет приходит сработка и показывает, какой дом и какая улица. Также в машине имеется универсальный ключ, который помогает открыть любой домофон и беспрепятственно попасть в подъезд.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-19

Владимир Тарасик, заместитель командира батальона по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции:
Во время посещения воинской части в Витебске ко мне обратились два на тот момент военнослужащих, Еркович и Гладышев, которые заинтересовались службой в Департаменте охраны. Пройдя определенные этапы, через некоторое время они стали сотрудниками Московского отдела Департамента охраны Минска. Ребята зарекомендовали себя только с положительной стороны, работают в одном экипаже. Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. На их счету много хороших моментов в службе: как оказание помощи гражданам, так и задержание правонарушителей, преступников. В процессе несения службы ребята занимаются самоподготовкой, посещают занятия по физической и огневой подготовке.

Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны-22

Они выезжают на срабатывание кнопки тревожной сигнализации, никогда не зная, что именно случилось на месте происшествия и насколько это опасно. 

# Милиция Беларуси # общество # Вадим Еркович # Максим Гладышев # Владимир Тарасик # Юлия Пашкевич # Фотофакт # общество

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