Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. Как работают сотрудники Департамента охраны

Можете спать спокойно, ваше имущество и вы в надежных руках. На страже безопасности и днем, и ночью сотрудники Департамента охраны.

Вадим Еркович, милиционер-водитель группы задержания, старший сержант милиции:

Познакомились мы в армии, до этого мы были незнакомы. В 2016 году призвали нас, служили вместе в ВДВ в 103-й воздушно-десантной бригаде. Там полтора года вместе мы служили, там познакомились и сдружились. Максим Гладышев, милиционер группы задержания, старший сержант милиции:

Комфортно работать с ним: дисциплинированный, ответственный, боевой товарищ, можно так сказать. Во всяком случае она нас сплотила. Здесь кардинально отличается служба, здесь другая направленность, по охране общественного порядка всех форм собственности граждан.

В их работе важно все: время, место, скорость. Уровень физической подготовки и смекалка играют ключевую роль. Владение огнестрельным оружием – еще один важный навык. А вот насколько часто его приходится применять?

Вадим Еркович:

К счастью, применять оружие не приходилось на службе. Но мы постоянно совершенствуем навыки владения табельным оружием у нас в тире для того, чтобы в случае чего своевременно его применить.

Максим Гладышев:

Для хорошей стрельбы главное много тренироваться, быть спокойным, сдержанным и хладнокровным.

Специфика работы – прибытие на сигнал тревоги, охрана всех форм собственности граждан. У каждого маршрута есть своя точка реагирования, район и улица, куда выезжает наряд. Все как в голливудском блокбастере.

Вадим Еркович:

У нас в машине имеются средства индивидуальной защиты: бронежилет, защитный шлем, спецсредства, палка резиновая. Также в машине имеется планшет, который прокладывает кратчайший пункт до объекта в случае срабатывания. В случае срабатывания объектов нам на планшет приходит сработка и показывает, какой дом и какая улица. Также в машине имеется универсальный ключ, который помогает открыть любой домофон и беспрепятственно попасть в подъезд.

Владимир Тарасик, заместитель командира батальона по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции:

Во время посещения воинской части в Витебске ко мне обратились два на тот момент военнослужащих, Еркович и Гладышев, которые заинтересовались службой в Департаменте охраны. Пройдя определенные этапы, через некоторое время они стали сотрудниками Московского отдела Департамента охраны Минска. Ребята зарекомендовали себя только с положительной стороны, работают в одном экипаже. Один – милиционер-водитель, второй – милиционер группы задержания. На их счету много хороших моментов в службе: как оказание помощи гражданам, так и задержание правонарушителей, преступников. В процессе несения службы ребята занимаются самоподготовкой, посещают занятия по физической и огневой подготовке.