Какие особенности развития есть у солнечных детей? Поговорили с мамой ребёнка

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Татьяна, расскажите вашу историю. Я знаю, что она у вас очень красивая своей мужественностью.

Татьяна Уласень, солистка Большого театра Беларуси, воспитывает ребенка с особенностями развития:

У меня двое деток. Старшая – доченька, абсолютно обычный ребенок. А второй у меня младший сын, у них разница практически три года, он имеет диагноз синдром Дауна. Алена Родовская:

Солнечный ребеночек. Татьяна Уласень:

Да. Алена Родовская:

Когда вы узнали о том, что у вас будет особенный ребенок, какие вы испытали эмоции? Что вы сказали мужу? Насколько тяжело или легко далось решение подарить жизнь ребенку?

Татьяна Уласень:

Когда я узнала, что у меня солнечный ребенок, я уже родила ребенка. То есть по всем обследованиям, которые были произведены, не было диагностировано, что у меня будет ребенок с особенностями. Когда мать ожидает, что у нее родится абсолютно здоровый ребенок, а в родзале ей говорят: знаете, что что-то пошло не так, у вас родился не такой ребенок... «Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок? Алена Родовская:

В родзале вы узнали, что у вас солнечный ребенок. Какими были ваши первые эмоции? Это был шок? Татьяна Уласень:

Конечно, шок. Во-первых, когда ты не сталкиваешься вплотную с этими людьми, ты не знаком, ты мало знаешь про это. Понятно, что все, что неизвестно, пугает. В первую очередь для меня это был шок, рухнул весь мир, потому что я ожидала, что все будет прекрасно, родится здоровенький ребенок. Двое деток, такие радостные, гуляют вместе. У меня уже картинка своя в голове была. А тут выясняется, что с моим ребенком что-то не так. Понятно, что каждая мать будет переживать и волноваться по этому поводу.

Алена Родовская:

А как отреагировал муж? Татьяна Уласень:

Для него тоже был шок. Это был шок вообще для всей нашей семьи, для моих родителей, для его родителей.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Скажите, а не было мыслей оставить ребенка? Татьяна Уласень:

Нет, никогда. Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:

А как общество приняло вашего ребенка? Насколько сложно ему было среди других детей?

Татьяна Уласень:

Моему ребенку сейчас восемь лет. У него есть друзья. У детей на самом деле намного меньше проблем в общении с детьми, непохожими на них, чем у взрослых. Они этого не замечают. У меня долгое время дочка говорила: «Мама, а что с ним не так?» Мы пытались ей объяснить: «Доченька, у тебя родился братик, он не совсем такой, как обычные дети». А она говорила: «Почему не такой? У него тоже есть две руки, две ноги, все пальцы на месте, уши, глаза, все у него есть. Мама, что с ним не так? Он плачет, кушает. Все с ним так». Елена Кругликова:

Возможно, именно дети дают более верную оценку. Алена Родовская:

Мне кажется, что меняется парадигма жизни. Потому что когда у тебя в семье здоровые дети, ты можешь оставить на бабушку и дедушку, а тут понимаешь, что 24 часа принадлежишь этому маленькому человеку, несешь ответственность. Елена Кругликова:

Я думаю, что со временем бабушка с дедушкой тоже смогут присоединиться.

Татьяна Уласень:

Это зависит лично от человека. От каждого человека так, как он может воспринять этого ребенка. Многие мои родственники вообще считают, что это не проблема, что в этом нет ничего такого. Алена Родовская:

Сколько именно вам потребовалось времени, чтобы принять это, восстановиться? Я понимаю, что могла быть еще и послеродовая депрессия. Одно дело, когда во время беременности узнаешь, что у тебя будет особенный ребенок, уже морально к этому готова. Татьяна Уласень:

Наверное, где-то прошел год. Когда рождаются такие детки, у них происходит сбой не только генетический, у них есть еще такие заболевания, как порок сердца, дисплазия тазобедренных суставов. Алена Родовская:

У вас такое было?