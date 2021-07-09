Какие особенности развития есть у солнечных детей? Поговорили с мамой ребёнка
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Татьяна, расскажите вашу историю. Я знаю, что она у вас очень красивая своей мужественностью.
Татьяна Уласень, солистка Большого театра Беларуси, воспитывает ребенка с особенностями развития:
У меня двое деток. Старшая – доченька, абсолютно обычный ребенок. А второй у меня младший сын, у них разница практически три года, он имеет диагноз синдром Дауна.
Алена Родовская:
Солнечный ребеночек.
Татьяна Уласень:
Да.
Алена Родовская:
Когда вы узнали о том, что у вас будет особенный ребенок, какие вы испытали эмоции? Что вы сказали мужу? Насколько тяжело или легко далось решение подарить жизнь ребенку?
Татьяна Уласень:
Когда я узнала, что у меня солнечный ребенок, я уже родила ребенка. То есть по всем обследованиям, которые были произведены, не было диагностировано, что у меня будет ребенок с особенностями. Когда мать ожидает, что у нее родится абсолютно здоровый ребенок, а в родзале ей говорят: знаете, что что-то пошло не так, у вас родился не такой ребенок...
«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?
Алена Родовская:
В родзале вы узнали, что у вас солнечный ребенок. Какими были ваши первые эмоции? Это был шок?
Татьяна Уласень:
Конечно, шок. Во-первых, когда ты не сталкиваешься вплотную с этими людьми, ты не знаком, ты мало знаешь про это. Понятно, что все, что неизвестно, пугает. В первую очередь для меня это был шок, рухнул весь мир, потому что я ожидала, что все будет прекрасно, родится здоровенький ребенок. Двое деток, такие радостные, гуляют вместе. У меня уже картинка своя в голове была. А тут выясняется, что с моим ребенком что-то не так. Понятно, что каждая мать будет переживать и волноваться по этому поводу.
Алена Родовская:
А как отреагировал муж?
Татьяна Уласень:
Для него тоже был шок. Это был шок вообще для всей нашей семьи, для моих родителей, для его родителей.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Скажите, а не было мыслей оставить ребенка?
Татьяна Уласень:
Нет, никогда.
Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:
А как общество приняло вашего ребенка? Насколько сложно ему было среди других детей?
Татьяна Уласень:
Моему ребенку сейчас восемь лет. У него есть друзья. У детей на самом деле намного меньше проблем в общении с детьми, непохожими на них, чем у взрослых. Они этого не замечают. У меня долгое время дочка говорила: «Мама, а что с ним не так?» Мы пытались ей объяснить: «Доченька, у тебя родился братик, он не совсем такой, как обычные дети». А она говорила: «Почему не такой? У него тоже есть две руки, две ноги, все пальцы на месте, уши, глаза, все у него есть. Мама, что с ним не так? Он плачет, кушает. Все с ним так».
Елена Кругликова:
Возможно, именно дети дают более верную оценку.
Алена Родовская:
Мне кажется, что меняется парадигма жизни. Потому что когда у тебя в семье здоровые дети, ты можешь оставить на бабушку и дедушку, а тут понимаешь, что 24 часа принадлежишь этому маленькому человеку, несешь ответственность.
Елена Кругликова:
Я думаю, что со временем бабушка с дедушкой тоже смогут присоединиться.
Татьяна Уласень:
Это зависит лично от человека. От каждого человека так, как он может воспринять этого ребенка. Многие мои родственники вообще считают, что это не проблема, что в этом нет ничего такого.
Алена Родовская:
Сколько именно вам потребовалось времени, чтобы принять это, восстановиться? Я понимаю, что могла быть еще и послеродовая депрессия. Одно дело, когда во время беременности узнаешь, что у тебя будет особенный ребенок, уже морально к этому готова.
Татьяна Уласень:
Наверное, где-то прошел год. Когда рождаются такие детки, у них происходит сбой не только генетический, у них есть еще такие заболевания, как порок сердца, дисплазия тазобедренных суставов.
Алена Родовская:
У вас такое было?
Татьяна Уласень:
Мы проверялись. Делали нам снимки, многочисленные УЗИ, полностью проверили щитовидную железу. Много-много анализов, которые рекомендуется сделать. У нас оказалась врожденная катаракта глаз. Четыре месяца было ребенку, когда мы прооперировали глаза.