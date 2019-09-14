Иван Кубраков о ролике СТВ про милицию: «Они не просто снимали, они вжились в роль, сами несли службу»

Новости Беларуси. Приятный сюрприз ко Дню города получила команда и нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За интересные материалы и оперативную работу наших корреспондентов, режиссеров, операторов поблагодарили минские правоохранители. Они особенно высоко оценили фильм команды СТВ о жизни и работе столичных милиционеров.

Вероника Гришко, корреспондент:

Каждый из нас, когда у него происходит сложная жизненная ситуация, обращается в милицию и надеется, что ему помогут. И вот помощь и добро, которые несет минская милиция, мы хотели показать в своем ролике.