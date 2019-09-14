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Иван Кубраков о ролике СТВ про милицию: «Они не просто снимали, они вжились в роль, сами несли службу»

14 сентября 2019 12:21
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Новости Беларуси. Приятный сюрприз ко Дню города получила команда и нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков о ролике СТВ про милицию: «Они не просто снимали, они вжились в роль, сами несли службу»-1

За интересные материалы и оперативную работу наших корреспондентов, режиссеров, операторов поблагодарили минские правоохранители. Они особенно высоко оценили фильм команды СТВ о жизни и работе столичных милиционеров.

Иван Кубраков о ролике СТВ про милицию: «Они не просто снимали, они вжились в роль, сами несли службу»-4

Вероника Гришко, корреспондент:
Каждый из нас, когда у него происходит сложная жизненная ситуация, обращается в милицию и надеется, что ему помогут. И вот помощь и добро, которые несет минская милиция, мы хотели показать в своем ролике.

Иван Кубраков о ролике СТВ про милицию: «Они не просто снимали, они вжились в роль, сами несли службу»-7

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Огромная работа была проделала этими людьми. Они не просто снимали этот ролик, они вжились в роль сотрудников милиции, сами несли службу.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания

# День города в Минске # общество # Вероника Гришко # Иван Кубраков # Фотофакт

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