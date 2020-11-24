Иван Кубраков: некоторые граждане не ценят тот уровень культуры, который есть не только в Минске, но и в областных городах

Новости Беларуси. Самовольство на улицах белорусских городов будет пресекаться согласно закону, правоохранители не оставят без реакции факты порчи имущества. Об этом 24 ноября журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

К сожалению, некоторые граждане не ценят тот уровень культуры, который есть не только в Минске, но и в областных городах. Мы видим прекрасные улицы, чистоту, порядок. Коммунальные службы убирают, подкрашивают, и все, кто бы к нам ни приезжал, отмечают наши убранные дворы, убранную территорию. К сожалению, некоторые граждане позволяют себе самовольничать, навязывая ленточки, перекрашивая, нанося разные рисунки.

Да, Президентом была поставлена такая задача, коммунальными службами данная задача выполняется. Сотрудники органов внутренних дел реагируют на правонарушения, если кто-то пытается наносить какие-то рисунки, перекрашивать, ломать остановочные пункты и так далее. Естественно, все эти граждане несут ответственность согласно действующему законодательству.