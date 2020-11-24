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С такой командой у нас есть большой потенциал. Могилёвская областная больница станет научным центром

24 ноября 2020 17:13
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Новости Беларуси. Могилевская областная больница станет научным центром. В нем повышать свою квалификацию смогут все врачи области (ранее осваивать новые знания им приходилось в Минске), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой командой у нас есть большой потенциал. Могилёвская областная больница станет научным центром-1

Первые шаги к созданию научного центра были сделаны еще в 2019 году, когда больница приобрела статус клинического стационара. На базе медучреждения начал работать филиал Витебского медуниверситета. Уже сейчас для медиков здесь организуют лекции и практические занятия, которые проводят лучшие практикующие врачи. За прошлый год обучение здесь прошли почти 80 человек.

С такой командой у нас есть большой потенциал. Могилёвская областная больница станет научным центром-3

Владимир Дудко, заведующий кардиохирургической реанимацией Могилевской областной клинической больницы:
У нас замечательный коллектив кафедры. У нас есть профессор, доктор медицинских наук Марочков Алексей Викторович, у нас есть пять кандидатов медицинских наук, и две диссертации уже почти готовы к защите. Конечно, с такой командой, с таким коллективом у нас есть большой научный и научно-практический потенциал. Я думаю, что мы уже реализуем и будем в дальнейшем, конечно, реализовывать эти мысли, идеи.

С такой командой у нас есть большой потенциал. Могилёвская областная больница станет научным центром-5

Помимо «образовательной» кафедры, активно в стационаре ведется и научная работа. Из недавних разработок – метод быстрой хирургической реабилитации пациентов с эндопротезированием коленного сустава. Благодаря новой методике человек после операции встает на ноги всего за несколько дней, а не прикован к постели в течение нескольких недель, как это было ранее.

# Медицина # Владимир Дудко

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