С такой командой у нас есть большой потенциал. Могилёвская областная больница станет научным центром

Новости Беларуси. Могилевская областная больница станет научным центром. В нем повышать свою квалификацию смогут все врачи области (ранее осваивать новые знания им приходилось в Минске), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые шаги к созданию научного центра были сделаны еще в 2019 году, когда больница приобрела статус клинического стационара. На базе медучреждения начал работать филиал Витебского медуниверситета. Уже сейчас для медиков здесь организуют лекции и практические занятия, которые проводят лучшие практикующие врачи. За прошлый год обучение здесь прошли почти 80 человек.

Владимир Дудко, заведующий кардиохирургической реанимацией Могилевской областной клинической больницы:

У нас замечательный коллектив кафедры. У нас есть профессор, доктор медицинских наук Марочков Алексей Викторович, у нас есть пять кандидатов медицинских наук, и две диссертации уже почти готовы к защите. Конечно, с такой командой, с таким коллективом у нас есть большой научный и научно-практический потенциал. Я думаю, что мы уже реализуем и будем в дальнейшем, конечно, реализовывать эти мысли, идеи.