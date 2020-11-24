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В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД

24 ноября 2020 17:50
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Новости Беларуси. В Витебске 24 ноября открыли новое здание Октябрьского РОВД. Современное оснащение кабинетов позволит значительно ускорить работу сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД-1

Здесь созданы условия для оформления биопаспортов, которые начнут выдавать с 2021 года. Кроме этого, есть все необходимое и для развития профессионального мастерства правоохранителей: тир, тренажерный и спортивный залы.

В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД-4

Кстати, двери спортзала будут открыты и для подростков, стоящих на учете. Так в милиции хотят помочь ребятам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

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В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД-7

Сегодня сотрудники Октябрьского РОВД обслуживают один из самых крупных районов Витебска. Здесь проживает более 130 тысяч человек.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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