В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД

Новости Беларуси. В Витебске 24 ноября открыли новое здание Октябрьского РОВД. Современное оснащение кабинетов позволит значительно ускорить работу сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь созданы условия для оформления биопаспортов, которые начнут выдавать с 2021 года. Кроме этого, есть все необходимое и для развития профессионального мастерства правоохранителей: тир, тренажерный и спортивный залы.

Кстати, двери спортзала будут открыты и для подростков, стоящих на учете. Так в милиции хотят помочь ребятам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Иван Кубраков: некоторые граждане не ценят тот уровень культуры, который есть не только в Минске, но и в областных городах