Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы»

Новости Беларуси. В телерадиокомпании «Гомель» – новый директор. Главой двух радиостанций и телеканала стал Александр Добриян, который практически 15 лет был собственным корреспондентом СТВ по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нового директора коллективу представил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Он пожелал руководителю удачи в работе и определил главные задачи для регионального телевидения. Быстро меняющаяся ситуация в мире требует от СМИ решительных действий по обозначенному курсу.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Отныне телевидение работает как Telegram-каналы. Все, что появляется в интернете, если правда – выдаем как правду, если нет – развенчиваем. Должно появляться на экране. Тогда народ не будет уделять слишком много лишнего времени сидению в интернете, где не разобрать, что правда, а что – ложь. А вечером придет, включит свою любимую кнопку и узнает все, что произошло в стране и регионе. И будет знать, что это соответствует действительности, а это – нет.