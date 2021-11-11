Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы»

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Отныне телевидение работает как Telegram-каналы. Все, что появляется в интернете, если правда – выдаем как правду, если нет – развенчиваем. Должно появляться на экране. Тогда народ не будет уделять слишком много лишнего времени сидению в интернете, где не разобрать, что правда, а что – ложь. А вечером придет, включит свою любимую кнопку и узнает все, что произошло в стране и регионе. И будет знать, что это соответствует действительности, а это – нет.