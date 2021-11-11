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Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы»

11 ноября 2021 17:12
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Новости Беларуси. В телерадиокомпании «Гомель» – новый директор. Главой двух радиостанций и телеканала стал Александр Добриян, который практически 15 лет был собственным корреспондентом СТВ по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы»-1

Нового директора коллективу представил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Он пожелал руководителю удачи в работе и определил главные задачи для регионального телевидения. Быстро меняющаяся ситуация в мире требует от СМИ решительных действий по обозначенному курсу.  

Иван Эйсмонт: «Отныне телевидение работает как Telegram-каналы»-4

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:  
Отныне телевидение работает как Telegram-каналы. Все, что появляется в интернете, если правда выдаем как правду, если нет развенчиваем. Должно появляться на экране. Тогда народ не будет уделять слишком много лишнего времени сидению в интернете, где не разобрать, что правда, а что ложь. А вечером придет, включит свою любимую кнопку и узнает все, что произошло в стране и регионе. И будет знать, что это соответствует действительности, а это – нет.  

# Телевидение в Беларуси # общество # Иван Эйсмонт # Александр Добриян # Фотофакт

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