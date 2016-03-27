IV Фестиваль языков проходит в Минске: в белорусской столице звучат 55 языков мира

Новости Беларуси. 55 языков мира звучат сегодня в Минске. В столице проходит IV Фестиваль языков. Среди участников и полиглоты, и те, кто просто интересуется иностранными языками и культурой других стран.

Организаторы рассказывают об особенностях не только распространенных языков, но и редких и даже вышедших из употребления. Из лингвоэкзотики в программе старо-белорусский, санскрит, хинди, эсперанто, кантонский, персидский. Ожидается, что расширят лингвистические границы сегодня и около тысячи гостей. Среди них иностранцы, изучающие белорусский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рубен Бивальд, участник IV Минского фестиваля языков (Германия):

Беларуская мова вельмі мілагучная, і мне вельмі падабаецца вывучаць яе. Калі беларусы бачаць, што нават замежнікі размаўляюць на беларускай мове, гэта, напэўна, будзе матывацыяй самім размаўляць па-беларуску.

Иван Ровдо, декан филологического факультета Белорусского государственного университета:

Многие жители нашей страны разговаривают на английском, немецком, французском языках, даже на китайском, теперь очень популярном, языке. Но редкие языки, которые используются жителями Африки, для нас незнакомы. Но когда мы изучаем именно эти языки, то изучаем особенности жизни народа.

Сергей Самохвал, участник IV Минского фестиваля языков (Беларусь):

Сёння ў гэтых стенах можна пачуць абсалютна розныя мовы. Вельмі вясёлая атмасфера, усё адбываецца дынамічна, хутка і пазнавальна.